В Севастополе фотограф хотел отсудить 400 тысяч рублей за использование его снимков

В Севастополе фотограф подал иск в Гагаринский суд города для защиты своих интеллектуальных прав на сделанные им снимки. Свой ущерб он оценил в 400 тысяч рублей.

Фотограф настаивает, что фотографии, размещенные ответчиком на его интернет-сайте, были использованы без договора и указания каких-либо ссылок на источник заимствования. Он просил взыскать в его пользу денежную компенсацию за использование результатов его интеллектуальной деятельности.

При этом ответчик предъявил переписку с истцом семилетней давности, которая доказывала его невиновность. Еще в 2015 году на вопрос ответчика по вопросу заключения договора о сотрудничестве на использование фотоматериалов истец отвечал, что договор не нужен, а заказы можно делать по партнерскому прайс-листу. В том же письме истец указал ссылку на электронный адрес, с которого можно скачать необходимые ответчику фотоматериалы в высоком качестве и также разъяснил ответчику, что ему разрешается использовать не более 20 фотографий каждого вида товаров.