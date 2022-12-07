В каком цвете встречать 2023 год: Цвета кролика

Приближение Нового года все больше дает о себе знать. Где-то появляются первые гирлянды, а где-то уже и елки ставят, началось обсуждение новогоднего меню, а девушки задумались, в чем же встречать грядущий год Кролика.

А ведь и правильно, что подготовку начали заранее, пока есть выбор в магазинах. А кто доверяет интернет-площадкам, понимает, что доставку еще надо дождаться — в Крым и Севастополь сейчас посылки могут доставлять с задержкой, да и где гарантия, что заветное платье ляжет по фигуре с первого раза. Поэтому не откладываем в долгий ящик подготовку к главного празднику года.

И так, цвета 2023 года: в каком цвете встречать год Кролика?

На смену мятежному и оказавшемуся агрессивным году Тигра придет спокойный и уютный год Кролика, 2023. Традиционно интересуемся, какой цвет станет самым удачным в предстоящем году.

Уже объявлено, что 2023 год — год Черного водяного кролика, поэтому в общем понятно, какой цвет на новый 2023 год принесет успех и гармонию с миром. Но черный — далеко не единственный цвет Нового года. Наоборот, он открывает дорогу целой палитре других оттенков.

Цвета года Черного водяного кролика

Официальный цвет 2023 года — черный в лучшем его проявлении: не мрачный и скучный, а нарядный, стильный, переливающийся, как поверхность глубокого озера. Наш ушастый покровитель — эстет и аристократ, он ценит комфорт и обладает тонким вкусом — поэтому и в одежде, и в домашнем декоре, и в украшениях для елки ему есть место.

Получаются два главных кроличьих цвета: черный и синий.

В каком цвете встречать 2023 год женщине?

Черный

Главный цвет нашего ушастого покровителя. И нет, совсем не мрачно, а роскошно, особенно с золотыми или серебряными аксессуарами.

Голубой

Оттенок чистой воды и безоблачного неба — очень подходящий цвет одежды на Новый год 2023. Учтите, нашему животному-покровителю по нраву однотонные натуральные ткани: лен, хлопок, шелк. Им и стоит отдавать предпочтение.

Красный

Эти пушистые зверьки обладают еще и пылким сердцем, так что оттенки страсти в наряде тоже будут уместны. Женщины-вамп могут не отказывать себе в любимом красном!

Розовый

Девушка-цветок может смело надеть любимый розовый — цвета подушечек кроличьих лап, носика и ушек. Можно разбавить образ серыми и коричневыми оттенками.

Фиолетовый

Еще одна вариация на тему воды, но более загадочная и магнетическая. Кстати, говорят, что фиолетовый гармонизирует и снижает уровень стресса. Можно проверить!

Синий

Аристократичный, сдержанный, модный, идет абсолютно всем и дарит чувство гармонии. Идеальное цветовое решение.

В чем встречать Новый год — 2023?

Цвет платья на Новый год — это еще не все. Важны и общий стиль, и фасон, и силуэт, ведь они задают настроение и вам, и всем окружающим на всю праздничную ночь, а может быть, до следующего года.

Главное правило — одевайтесь удобно!

Хотите встречать Новый год пышно? Окей, но даже вечернему наряду лучше быть удобного свободного кроя, чтобы одежда не стесняла движений и позволяла двигаться максимально естественно. Отдавайте предпочтение плотным натуральным тканям либо комбинированным, но тогда уж блестящим и струящимся, как вода. Что касается длины, выбирайте либо макси, либо длину чуть ниже колен. Соблюдайте баланс, старайтесь не переборщить с акцентами: пусть платье будет простым, а макияж — сдержанным и интеллигентным. Астрологи призывают встречать 2023 в чем-нибудь новом и пушистом. Шерстяное вязаное платье — вполне уместный вариант, особенно если дополнить его красивым колье или браслетом. Макияж в новогоднюю ночь 2023 Не будем забывать, что Черный водяной кролик — это вам не какой-нибудь заяц. Он — животное аристократичное до мозга костей, он не одобряет кричащий макияж на женщине. Яркие губы его тоже пугают, а вот акцент на глаза и ресницы — как раз то, что надо. Можно попробовать сделать яркие контрастные стрелки: они очень удачно возвращаются в моду. Какого цвета лучше избегать в 2023 Кроль любит яркое, но естественное. Кислотные, флюоресцирующие краски лучше оставить до лучших времен, как и блестки: ушастый скромняга зрит в корень, ему важнее фасон и силуэт, чем наружный блеск. Также стоит избегать охристых, желтых, песочных оттенков: их стихия противоположна воде.

Наконец, не одевайтесь пестро: излишне яркая одежда, особенно принт под леопарда или тигра, напугает бедного кролика и заставит его до следующей зимы просидеть под диваном.

Ольга Сурикова