В Севастополе фисташковую рощу спасли от застройки

На берегу бухты Круглой появится новая парковая зона

На берегу бухты Круглой, где растет многострадальная краснокнижная фисташка, может появится зелёная парковая зона. Правительство Севастополя выиграло суд у ООО «Специализированный застройщик «Декор», которое планировало построить на этой территории комплекс 11-этажных домов.

Как говорится в сюжете «НТС», 5 февраля на заседание Арбитражного суда было принято решение вернуть городу землю, выделенную ранее по незаконным схемам для строительства жилого многоэтажного квартала на 517 квартир рядом с улицами Челнокова и Античным проспектом.

Под эту застройку планировалось вырубить целую фисташковую рощу. Чтобы строительство стало возможным застройщик заключил сделку с департаментом по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя, по которому менялось целевое назначение земельного участка: с территории для рекреации и туризма на территорию под многоэтажное строительство.

С 2018 года продолжалась целая череда разбирательств, и пока что у правительства Севастополя победа в кармане.

Однако, замдиректора департамента аппарата губернатора и правительства Сергей Смирнов заявил, что застройщик «Декор» вряд ли так легко отступит и сразу снесет забор вокруг строительной площадки, есть вероятность, что будет предпринята попытка апелляционной жалобы.

Но после пятничного решения суда у правительства появилось основание аннулировать разрешение на строительство, после чего строительство дома стане невозможным.

Территория, на которой произрастают фисташки, будет защищена статусом ООПТ. В планах Правительства Севастополя – создание на берегу бухты Круглой зелёной парковой зоны.

«Вынесено решение перевести земли у бухты Круглой в разряд свободного пространства для всех жителей города, создать там парковую зону, особо охраняемую природную территорию и сохранить наши фисташки. Это знаково для Севастополя», — заявила сопредседатель Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Наталья Мильчакова.

Напомним, на участке вблизи прибрежной зоны, где произрастает более 400 деревьев фисташки туполистной, занесенной в Красную книгу России, начала строительные работы компания «Декор». Осенью прошлого года жители Севастополя обратились к главе города с просьбой о сохранении фисташковой рощи. Обращение подписали почти тысяча человек, проживающих в районе Античного проспекта и улицы Челнокова. Состоялось несколько судебных заседаний, публичные слушания по проекту планировки и межевания несколько раз переносились. В апреле 2020 года стартовало общественное обсуждение создания памятника природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглой».

Фото: Фисташковая роща, бухта Омега, Севастополь / ВКонтакте

Ольга Сурикова