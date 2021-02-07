На Дергачах произошло серьезное ДТП

У пострадавших серьезные травмы

В Севастополе, в субботу, 6 февраля, на Лабораторном шоссе, в районе Дергачей, произошло столкновение трех автомобилей, один из которых сильно пострадал. О произошедшем сообщают очевидцы в соцсетях.

В группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» в соцсети Вконтакте выложены фото, на которых видно, что автомобиль Toyota Mark влетела в правый бок автомобилю-холодильнику, который развозит мороженое. Третий автомобиль — черный внедорожник пострадал меньше всех, его водитель выбежал сразу оказывать помощь тем, кто находился в салоне Toyota.

Один из участников группы написал, что был очевидцем ДТП и рассказал подробности случившегося: «Вживую видел. Черный автомобиль остановился для поворота налево, пропускал тоёту, «холодильник» ехал за ним и в последний момент выкрутил руль резко влево, видимо, отвлекся, хотел избежать столкновения с черным авто и сразу же попал под тоёту».

На место прибыли сразу же два автомобиля реанимации. Также свидетели сообщают, что в результате аварии все живы, но водитель Toyota Mark получил серьезное повреждение позвоночника.

Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП»/vk.com

Ольга Сурикова