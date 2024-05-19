Вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение

Возвращаясь со встречи с Ильхамом Алиевым, лидером Азербайджана, президент Ирана Эбрахим Раиси попал в авиакатастрофу 19 мая.

Среди пропавших без вести были и другие чиновники, включая главу МИДа, которых теперь ищут спасатели.

Вечером спасателям удалось установить контакт с двумя пассажирами вертолета, который исчез со радаров, сообщило агентство IRNA. Вице-президент страны, Мохсен Мансури, подтвердил эту информацию, но не уточнил, кто из пассажиров был найден, возможно, среди них был и сам Ибрагим Раиси.

Вследствие наступления ночи в районе предполагаемого места крушения поисковая операция стала еще больше затруднена из-за сложных метеоусловий и гористой местности. Однако к ночи поступили неофициальные сообщения о том, что борт удалось обнаружить.

Иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи выразил надежду на то, что высшая сила приведет нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его коллег в объятия иранского народа.

В свою очередь, российское Министерство иностранных дел заявило о готовности помочь в поисках упавшего вертолета и оказать содействие в расследовании происшествия.

Поддержку в поисках также обещала Турция, а Евросоюз заявил о намерении использовать спутники для локализации места катастрофы. Тем временем, нет официальной информации о судьбе президента Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Амира Абдоллахиана и других пассажиров и членов экипажа.

Дарья Тимофеева

Фото: AP Photo