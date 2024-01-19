В Севастополе эвакуировано 19 человек из подтопленных домов

В Севастополе создан оперштаб по прохождению паводка и устранению последствий обильного выпадения осадков.

На автодорогах, таких как Ялта — Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное — Ялта, Передовое — Широкое, Тыловое — Орлиное, Орлиное — Голубинка — Широкое наблюдаются переливы воды, выносы щебня. Ограничен въезд на одном из двух подходов в Озерное.

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что многие пруды и водохранилища заполнены максимально. Организованы работы по укреплению комплекса ГТС пруда «Торопова дача». Идет очистка русел рек Бельбек, Кача, Балаклавка, мостовых переходов.

Всю ночь МЧС и наша Спасательная служба выезжала на места, где требовалось, эвакуировали людей из подтопленных домов.

Оказались подтопленными:

СНТ «Сахарная Головка»: около 40 участков, из них 9 с жилыми домами (в домах воды нет).

Ромашковый тупик: подтоплено ливневыми водами 4 дома (в 2 домах была вода).

Село Гончарное: 14 домов подтоплено.

с. Черноречье: подтоплено 7 домов и несколько участков.

Из домов эвакуировано 19 человек, все эвакуированные люди из зон подтопления отказались от централизованного размещения, разместились у родственников. В готовности к приему пострадавших находятся пункты временного размещения.

Продолжается оперативный контроль обстановки.

Губернатор напомнил, что в случае подтоплений надо звонить по телефону 112 или 15-63 с городских номеров.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту подтопления домов в ТСН «Сахарная Головка».

Ольга Сурикова