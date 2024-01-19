В Севастополе отключают воду из-за подтопления электростанции

Из-за подтопления отключена 18 подстанция. Без электричества ориентировочно до 18.00 сейчас следующие населенные пункты:

◻️Хмельницкое

◻️Сахарная головка

◻️Терновка

◻️Черноречье

◻️Родное

Из-за того, что грязная вода поступает на 3 гидроузел, принято решение о временной остановке (ориентировочно на 5-6 часов) гидроузлов городских. Об этом сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев

За это время власти обещают подать необходимый объем воды на третий гидроузел с водозабора на реке Бельбек, и водоснабжение будет восстановлено ориентировочно в 18.00.

Просьба сделать запасы воды для санитарных нужд. Подача воды с гидроузлов будет остановлена в 12.30. Также оперативный штаб принял решение о сокращённом учебном дне во всех школах Севастополя. В связи с временной остановкой гидроузлов и неблагоприятными погодными детей сегодня отпустят из школ раньше. Детские сады работают в прежнем режиме.

Напомним, в Севастополе эвакуировано 19 человек из подтопленных домов.