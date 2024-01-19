Пособник телефонных мошенников похитил у пенсионерок в Севастополе 1,5 млн рублей

В Севастополе оперативники задержали жителя Уфы, обманом похитившего около 1,5 млн рублей у четверых пенсионеров.

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Установлено, что курьер телефонных мошенников приехал в Севастополь на заработки и некоторое время работал разнорабочим на стройке. В поисках более легкого и быстрого заработка обнаружил в одном из мессенджеров объявление о трудоустройстве в качестве курьера, связался с анонимным администратором канала и после уточнения деталей дал согласие сотрудничать.

Он посетил четырех жительниц города в возрасте от 70 до 86 лет, которым предварительно позвонили мошенники и сообщили, что якобы их родственники стали виновницами ДТП. Пожилые женщины отдали пособнику мошенников 33 тысячи рублей, 165 тысяч рублей и 500 тысяч рублей, а в одном из случаев пенсионерка отдала свои валютные накопления – 9 тысяч долларов США. Подозреваемый забирал деньги, валюту менял на рубли и перечислял на продиктованные ему счета. За каждый свой визит он получал 25 тысяч рублей.

На него заведено дело за мошенничество, ему грозит до шести лет лишения свободы.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. В отношении него следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ольга Сурикова