Прокуратура проводит проверку по факту подтопления домов в ТСН «Сахарная Головка»

Прокуратурой Севастополя организована проверка соблюдения прав граждан, проживающих в подтопленных домах в ТСН «Сахарная Головка».

Предварительно установлено, что подтопление произошло 17 января в результате повышения уровня реки Черной, причины которого устанавливаются. В садовом товариществе насчитывается 40 земельных участков, более половины из которых затронуты паводком. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с территории подтопленных домовладений. Всего в товариществе постоянно проживают 11 семей.

В настоящее время компетентными органами и службами принимаются меры, направленные на ликвидацию паводка. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, проживающих в данном садовом товариществе.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ольга Сурикова