В Севастополе эвакуировали два образовательных учреждения из-за дрона

В Севастополе 11 октября были эвакуированы учащиеся и сотрудники Центра военно-патриотического воспитания, расположенного по адресу ул. Очаковцев, 5. Его руководитель обнаружил на территории на удалении 30 метров от здания мерцание зеленой лампочки, от предмета, который удаленно не мог разглядеть.

«Понимая, что на территории подозрительный предмет, руководитель организовал эвакуацию обучающихся и персонала учреждения, а также информировал сотрудников расположенной рядом музыкальной школы № 8, где также была проведена эвакуация. Руководитель сообщил об инциденте в правоохранительные органы города Севастополя», — сообщили в правительстве Севастополя.

Сотрудники полиции установили, что на территорию Центра, запутавшись в ветвях дерева, упал бытовой дрон массой около 250 грамм.

Летательный аппарат обследован и изъят полицией для дальнейшего расследования. Угрозы для жизни и здоровья устройство не представляет.

В правительстве напомнили, что на территории Севастополя установлен «желтый» уровень террористической опасности. В связи с этим запрещено использование дронов и других летательных аппаратов, за их использование предусмотрена ответственность, правоохранительные органы ведут поиск владельца дрона.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

