Депутаты озабочены состоянием промышленности Севастополя

Во время пленарного заседания в заксобрании Севастополя депутат ЛДПР Артем Гордиенко поднял вопрос о реальном состоянии промышленных предприятий в городе, а также перспективах их развития

Вопрос был адресован директору департамента экономического развития Севастополю Денису Профатилову.

По словам Профатилова, главная задача в этой сфере – создание рабочих мест, а также модернизация предприятий. Отметив, что это одна из проблем, так как долгие годы предприятия не модернизировались. В связи с чем требуются серьезные вложения и обновление основных фондов.

«В частности проект по строительству Индустриального парка — это также тот ключевой фактор по росту нашего промышленного производства», — добавил спикер.

«Когда завершится бюрократическая работа по поводу актуализации стратегии развития города Севастополя и можно будет перейти к практической рализации?» — задал следующий вопрос директору департамента Артем Гордиенко.

Денис Профатилов прокомментировал, что на протяжении одного-двух месяцев будет завершен итоговый документ, далее его передадут на общественное обсуждение. По итогам которых, документ можно будет подать на утверждение в заксобрание. Поставленные сроки – первый квартал 2023 года.

Ранее Профатилов, выступая перед депутатами заксобрания, заявил, что для выхода главного промышленного гиганта города — Севморзавода из масштабного кризиса нужно 10 млрд рублей, для полной модернизации — 80 млрд рублей.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба правительства Севастополя