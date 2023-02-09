В Севастополе будут разбираться с председателями СТ для решения проблем со светом на Фиоленте

После экстренного подключения части садовых товариществ на Фиоленте к дизельному генератору губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести работу с председателями СТ и устранить имеющиеся нарушения в подключении к электросетям.

В ходе заседания правительства и.о. вице-губернатора Евгений Горлов доложил, что на данный момент на Фиоленте ФГУП 102 ПЭС прокладывается новую кабельную линию до границ СТ. А дальше члены СТ должны решать, нужно ли им увеличение мощности и подключение к новым электросетям. При этом, по словам Горлова, на Фиоленте Севтехнадзором проводится мониторинг для выявления незаконных подключений. Уже были обнаружены дома с признаками многоквартирности.

Губернатор подчеркнул, что нельзя заниматься данной проблемой от холода к холоду, нужно принимать решение или о передаче сетей, или о наведении порядка, в том числе выявлении незаконно подключенных потребителей. Он предложил подключить сейчас к проверкам, в том числе и прокуратуру.

Развожаев подчеркнул, что сейчас в холода люди страдают и из-за действий председателя их СТ.

Ольга Сурикова