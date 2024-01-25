Особый режим введен на границе Крыма с Херсонской областью

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал Указ о введении особого пропускного режима на границе с Херсонской областью.

Режим пропуска на севере Крыма приравнивается к режиму пропуска через госграницу РФ. Согласно указу, теперь воинские колонны должны передвигаться специально выделенными дорогами по согласованию с Погрануправлением ФСБ России.

«С целью локализации угроз безопасности населения Республики Крым, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым», – говорится в документе.