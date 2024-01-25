Особый режим введен на границе Крыма с Херсонской областью

Крым
25-01-2024
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал Указ о введении особого пропускного режима на границе с Херсонской областью.

Режим пропуска на севере Крыма приравнивается к режиму пропуска через госграницу РФ. Согласно указу, теперь воинские колонны должны передвигаться специально выделенными дорогами по согласованию с Погрануправлением ФСБ России.

«С целью локализации угроз безопасности населения Республики Крым, военных и других объектов, расположенных на территории Республики Крым», – говорится в документе.

 

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