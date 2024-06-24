Севастополец осужден за присвоение более 44 млн рублей дольщиков

Прокуратура Севастополя доказала в суде вину местного жителя, который похитил деньги граждан под предлогом приобретения квартир в строящихся домах

Установлено, что мужчина разработал преступную схему и под предлогом участия в строительстве жилья в садовых товариществах «Куликово поле», «Рыбак-3», «Яблоня», «Дергачи-3» и по адресу: ул. Генерала Коломийца, 28, присваивал себе деньги людей, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Для создания видимости своей деятельности, он начал строительные работы, подготовил эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов. Также он открыл четыре офиса в Ленинском районе Севастополя, подобрал персонал и организовал размещение рекламы о продаже квартир по низкой цене в строящихся домах.

С потерпевшими заключал предварительные договоры купли-продажи, получал деньги, но затем выяснилось, что на этих земельных участках нельзя строить. Деньги своим клиентам он не вернул.

В период с февраля 2017 года по февраль 2021 года он обманул 42 потерпевших из Севастополя, Астрахани, Краснодара, Казани, Владивостока, Республики Крым, Ленинградской, Белгородской и Мурманской областей, причинив им ущерб на общую сумму свыше 44 млн рублей.

Ранее суд вынес обвинительный приговор этому же лицу за совершение аналогичных преступлений в отношении еще 9 потерпевших.

Сегодня Ленинский районный суд с учетом ранее назначенного наказания по предыдущему приговору суда назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также удовлетворены поддержанные гособвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного материального ущерба, причиненного преступлениями. Наложенный в ходе следствия арест на денежные средства, земельные участки, нежилые здания, сооружения и иное имущество виновного на общую сумму почти 25 млн рублей оставлен в силе.

В настоящее время на рассмотрении суда находится еще одно уголовное дело по обвинению того же лица в совершении аналогичных преступлений по отношению к 44 другим потерпевшим.

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Ольга Сурикова

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