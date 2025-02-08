В Севастополе еще одна история выброшенной собаки закончилась трагедией

На днях в городских пабликах Севастополя появилось сообщение: на обочине Президентской трассы у СНТ «Коррида» кто-то привязал взрослого алабая. Собаку бросили перед морозами, оставив лишь мешок корма и воду. Позже его видели уже отвязанным — испуганный пёс метался по трассе, не уходя далеко от места, где его оставили. Об этом в своих соцсетях рассказала зоозащитник Татьяна Большакова.

Севастопольские волонтёры пытались спасти пса, названного Бароном. Но он был напуган и не дался в руки. Волонтёры решили вернуться утром на следующий день, но было поздно.

Барон погиб под колёсами, спровоцировав ДТП. Это случилось всего за несколько мгновений до приезда волонтёров. Позже выяснилось, что с Красной горки собаку вывез не хозяин, а сосед, которому она мешала, пишет ForPost. В итоге — смерть животного, авария, риск для людей.

«В стране, где 60% населения имеет одно или несколько домашних животных, нет никакой структуры, которая несла бы ответственность за несчастных домашних животных, которые в один миг могут стать бездомными и ежедневно сотнями пополняют улицы. Задумайтесь: что вы творите, люди! Даже своим молчанием и попыткой оправдать самые низкие человеческие поступки вы поддерживаете этот безумный конвейер, который мы разгребаем каждый божий день и не всегда с положительным результатом», — обращается к людям Татьяна Большакова.

Отметим, президент Владимир Путин поручил правительству и регионам выделить землю для строительства приютов для животных.

Фото: ВК-группа «Севастопольские потеряшки»