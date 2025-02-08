ДИЗО проведет кадастровые работы в семи кварталах Севастополя

Правительство Севастополя утвердило постановление о комплексных кадастровых работах, которые включают уточнение границ участков, верификацию данных, удаление дублирующих сведений и фиктивных объектов. Специалисты проведут геодезическую съёмку и обновят данные в ЕГРН.

Если у владельца есть украинский госакт, но границы не уточнены в российском правовом поле, платить кадастровому инженеру не потребуется. Также это поможет решать земельные споры.

В 2023 году работы охватили 10 кварталов, в 2024 году — ещё 7: Балаклава, Орлиное, Гончарное, 5-й микрорайон, улицы Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, улицы Богданова и Сенная.

Пересмотр кадастровой стоимости объектов запланирован на 2026 год (земельные участки) и 2027 год (капитальные строения).