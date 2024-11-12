Севастополец задержан за попытку теракта на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в намерении по заданию СБУ совершить теракт на железной дороге недалеко от Балаклавской теплоэлектростанции, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года 29-летний житель Севастополя сам вышел на связь со Службой безопасности Украины для установления сотрудничества. По заданию СБУ он должен был поджечь оборудование и нарушить работу железнодорожного транспорта. Установлено, что он получил $100 на покупку горючей жидкости.

Задержанный рассказал, что ему обещали $1000 за поджог.

В ФСБ сообщили, что свое дело он не довел до конца, так как был задержан на месте совершения преступления.

Против задержанного возбуждены уголовные дела за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством и покушение на террористический акт.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова