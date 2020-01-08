С 20 января ул. Ерошенко и Дмитрия Ульянова вводится одностороннее движение

По решению департамента транспорта Севастополя с 20 января вводится одностороннее движение по ул. Ерошенко и ул. Дмитрия Ульянова.

На ул. Ерошенко весь транспорт будет двигаться в одном направлении от дома №11 в сторону улицы Древней. По ул. Дмитрия Ульянова можно будет проехать от Херсонеса до проспекта Гагарина.

Знаки о введении одностороннего движения на этих улицах были установлены еще в 2016 году, но их замотали черными пакетами, так как идею не одобрили местные жители. После реконструкции ул. Ерошенко одностороннее движение утвердили.

По материалам Вести-Севастополь (и изображение)