Город

С 20 января ул. Ерошенко и Дмитрия Ульянова вводится одностороннее движение

08-01-2020
выпускающий редактор
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По решению департамента транспорта Севастополя с 20 января вводится одностороннее движение по ул. Ерошенко и ул. Дмитрия Ульянова. 

На ул. Ерошенко весь транспорт будет двигаться в одном направлении от дома №11 в сторону улицы Древней. По ул. Дмитрия Ульянова можно будет проехать от Херсонеса до проспекта Гагарина.

Знаки о введении одностороннего движения на этих улицах были установлены еще в 2016 году, но их замотали черными пакетами, так как идею не одобрили местные жители. После реконструкции ул. Ерошенко одностороннее движение утвердили. 

По материалам Вести-Севастополь (и изображение)

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