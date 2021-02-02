В Севастополе депутаты будут декларировать свои операции с цифровыми валютами

Закон принят сразу в двух чтениях

Сегодня на сессии Законодательного собрания Севастополя были внесены изменения в закон о статусе депутата. Теперь местные парламентарии будут подавать в налоговых декларациях сведения об операциях с цифровыми валютами, пишет «Новый Севастополь».

«Предлагаемый законопроект предполагает декларирование народными избранниками доходов, полученных от продажи цифровых финансовых активов, а также декларирование доходов, сформированных для приобретения этих цифровых активов», – представил проект закона депутат Алексей Климов.

Вице-спикер Василий Пархоменко отметил, что это нововведение может в итоге остаться только на бумаге.

«Если этого закона не будет, тогда он (народный избранник) и не будет декларировать. А вот если он будет неправильно декларировать, для этого есть надзорные органы, которые должны выявлять недобропорядочных народных избранников», – ответил на замечание Климов.

Изменения регионального закона основаны на федеральном законодательстве.

Закон принят сразу в двух чтениях.