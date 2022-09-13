В Севастополе еще 13 детям-сиротам вручили ключи от квартир в новом доме

В Севастополе еще 13 детей-сирот получили ключи от квартир в новом доме на Лабораторном шоссе.

Как ранее сообщалось, 1 сентября уже стали новоселами в этом доме 25 детям-сиротам.

Правительство выступило дольщиком на этапе строительства данного дома. За 134,3 млн рублей городу было передано 54 квартиры. В среднем, одна квартира обошлась в сумму чуть меньше 2.5 млн. Это первый в России такой опыт и реализован он менее чем за 1.5 года.

Ключи от еще 16 квартир будут переданы сиротам после проверки документов. Также до конца года власти города пообещали приобрести еще 30 квартир для детей-сирот. Кроме того, они выступают заказчиком в строящемся доме в Инкермане и там будет выделено 36 квартир. Сдать дом застройщик обещает в 1 квартале 2023 года.

Ольга Сурикова