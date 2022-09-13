В Инкермане грузовик столкнулся с двумя легковушками

На автодороге Севастополь-Инкерман днем 12 сентября произошло ДТП с участием большегруза. Его водитель не выбрал безопасную дистанцию и ударил два легковых автомобиля, один из которых на встречной полосе.

Водитель Scania столкнулся с впереди движущимся автомобилем Peugeot. В дальнейшем грузовик выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель последнего автомобиля, который был доставлен в городскую больницу, сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина.

Признаков опьянения у водителей не установлено.

Напомним, летом на президентской трассе произошло массовое ДТП с участием большегруза, в котором погиб один человек и более десяти подучили травмы.

Ольга Сурикова