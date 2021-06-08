Прокуратура Севастополя нагрянула в кафе, платившее работникам зарплату «черным налом»

Поступила жалоба
В Севастополе на хозяина кафе завели дело за нарушение требований трудового законодательства. Работники в его заведении не были устроены официально и получали зарплату «на руки».
Прокуратура Гагаринского района пришла с проверкой в кафе «Ракушка», расположенное на улице Парковая, 9, после жалобы гражданина.
Оказалось, что в данное заведение приняты на должность два повара и администратор без заключения трудового договора, приказы о приеме на работу не изданы, записи о трудоустройстве в трудовую книжку не внесены. Заработная плата указанным работникам выдавалась на руки, в связи с чем перечисление в бюджет НДФЛ и страховых взносов с заработной платы работников не производились.
«По результатам проверки в отношении указанного субъекта хозяйствования возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора)», – сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Сейчас материалы направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда города Севастополя для рассмотрения.
Ольга Сурикова