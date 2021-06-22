В Севастополе зажгли «свечу памяти» и запустили «Кораблик мечты»

80-лет со Дня начала Великой Отечественной войны

Сегодня, 22 июня, в три часа утра в Севастополе прошла акция «Свеча памяти» в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Именно в этот день в 1941 году на Севастополь упали первые неконтактные мины в 3.13. Одна взорвалась у памятника Затопленным кораблям, другая — на ул. Подгорной. Взрыв мины на улице Подгорной привел к гибели 21 человека и 136 (по другим данным около 200) горожан получили ранения.

Этим утром на площади Нахимова мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942гг.

«Сегодня мы с вами встречаем рассвет мирного летнего дня. Совсем другим он был 80 лет назад: Севастополь первым подвергся вражескому налету, когда вся страна еще не знала о вторжении. 22 июня на рассвете по всей России зажгут тысячи свечей, чтобы напомнить нам, как хрупка человеческая жизнь, насколько тонка грань, отделяющая свет от тьмы, мир от войны. Пусть свеча памяти нашего героического прошлого освещает нашу дорогу в мирное будущее», — сказал председатель Законодательного собрания Владимир Немцев.

Также, как сообщает пресс-служба местного парламента, по севастопольской традиции участники акции прошли к Графской пристани и запустили в море бумажные кораблики мечты.

Акция «Кораблик мечты» появилась в Севастополе после премьеры спектакля «Я жду тебя на Графской» театра Черноморского флота им. Б. А. Лавренёва, в котором выпускники 1941 года отпускали в море кораблики со своими мечтами на рассвете 22 июня.

Кроме того, накануне в селе Оборонное прошла церемония перезахоронения останков 292 защитников Севастополя и Балаклавы.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Заксобрания Севастополя