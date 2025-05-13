В Севастополе двое детей смогли сами эвакуироваться во время пожара

Пожар в частном доме произошел накануне в 17.53 в деревянном двухэтажном доме в районе садоводческого товарищества «Связист».
Прибыв к месту, силы МЧС России установили, что огонь охватил второй этаж.
До прибытия экстренных служб из дома самостоятельно эвакуировались двое детей.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Его локализовали менее чем за полчаса.
От МЧС России работают 15 специалистов и 5 спецавтомобилей.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю