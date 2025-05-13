Крымчанин отправлял Украине данные о ПВО в Керчи

5 тысяч рублей — именно за столько крымчанин получит срок за госизмену

По версии следствия, в 2023 году керчанин, не согласный с проведением СВО, в одной из соцсетей установил контакт с представителем главного управления разведки Украины, которому сообщил о своей готовности оказать содействие в деятельности против России.

«По заданию украинских кураторов он собрал сведения о месте расположения средства противовоздушной обороны, расположенного в городе Керчи. Используя один из мессенджеров, он направлял фотографии представителям ГУР Украины, за что получил денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры РК.

На него заведено уголовное дело за госизмену.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai