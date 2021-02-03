Сегодня не будет света в Нахимовском районе Севастополя

Света не будет с 9 утра

На сайте энергопоставляющей компании поясняется, что 3 февраля для обеспечения безопасного производства ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 09:00 до 16:00 часов

пер. Мирный 6,10-12,11-А,1,11-13,17;

пр. Артиллеристов 4-24,1-17;

ул. Артиллеристов 2,48-72,76-86,61-97;

ул. Днепровская 82,84,88,87-89,97-105,109;

ул. Донская 96-Б,88-90,94;

ул Кавказская 18;

ул. Каспийская 102-б,100-б,102-а,92,94;

ул. Кубанская 2-26,9-а,1-9;

ул. Мирная 6,8,14,3-5;

ул. Станюковича 50-90,51-89;

ул. Танкистов 46,48,54-76,82-84,88,49-67,71,75-77,81;

проезд Танкистов 10,5/7,9-а,9

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Багрия 2-58,27-29;

ул. Брянская 1-11;

ул. Оборонная 2-8;

ул. Окопная 1-15;

ул. Адмирала Макарова 1,25-29;

ул. Хрулева 8,7,11;

ул. 1 Бастионная 3-7,11-15;

ул. Героев Севастополя 44,54-60;

ул. Карла Либкнехта 20-42,19-35,49,55;

ул. Розы Люксембург, 99;

ул. Горького, 16

ул. Волынская, 2-30,11-21;

ул. Матроса Кошки, 8;

ул. Гармаша, 90,92,111-117;

ул. Островского, 73,75;

ул. Дзержинского, 52,55-63;

ул. Комсомольская 58-80,86,51-73;

ул. Перекопская 4-8,1-5,9;

ул. Красносельского 7;

ул. Одинцова 2-А,2-4,1-11;

ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А;

ул. Горпищенко 98-Б

ул. Воронежская 18,21-27,31;

«Севэнергосбыт»ул. Ручьевая 13

с. Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43

с.Орлиное: ул. Мазурца 1-21,2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Родниковская 2-А,2,1-А,3; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Макарова 20-а,2-18; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21

с.Терновка: ул. Лесная 2-22,1-23

Компания «Севэнерго» приносит извинения за временные неудобства.