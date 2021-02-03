Сегодня не будет света в Нахимовском районе Севастополя

Света не будет с 9 утра
На сайте энергопоставляющей компании поясняется, что 3 февраля для обеспечения безопасного производства ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 16:00 часов
пер. Мирный 6,10-12,11-А,1,11-13,17;
пр. Артиллеристов 4-24,1-17;
ул. Артиллеристов 2,48-72,76-86,61-97;
ул. Днепровская 82,84,88,87-89,97-105,109;
ул. Донская 96-Б,88-90,94;
ул Кавказская 18;
ул. Каспийская 102-б,100-б,102-а,92,94;
ул. Кубанская 2-26,9-а,1-9;
ул. Мирная 6,8,14,3-5;
ул. Станюковича 50-90,51-89;
ул. Танкистов 46,48,54-76,82-84,88,49-67,71,75-77,81;
проезд Танкистов 10,5/7,9-а,9
с 09:00 до 17:00 часов
ул. Багрия 2-58,27-29;
ул. Брянская 1-11;
ул. Оборонная 2-8;
ул. Окопная 1-15;
ул. Адмирала Макарова 1,25-29;
ул. Хрулева 8,7,11;
ул. 1 Бастионная 3-7,11-15;
ул. Героев Севастополя 44,54-60;
ул. Карла Либкнехта 20-42,19-35,49,55;
ул. Розы Люксембург, 99;
ул. Горького, 16
ул. Волынская, 2-30,11-21;
ул. Матроса Кошки, 8;
ул. Гармаша, 90,92,111-117;
ул. Островского, 73,75;
ул. Дзержинского, 52,55-63;
ул. Комсомольская 58-80,86,51-73;
ул. Перекопская 4-8,1-5,9;
ул. Красносельского 7;
ул. Одинцова 2-А,2-4,1-11;
ул. 2 Бастионная 2-А,12-А,1-А,3-А;
ул. Горпищенко 98-Б
ул. Воронежская 18,21-27,31;
«Севэнергосбыт»ул. Ручьевая 13
с. Верхнесадовое: ул. Виноградная 2-16,7; ул.Симиренко 1-43
с.Орлиное: ул. Мазурца 1-21,2-22; ул. Тополиная 12,15-А,11-15; ул. Родниковская 2-А,2,1-А,3; ул. Евгении Грунской 2-14,7-11; ул. Макарова 20-а,2-18; ул. Ореховая 4,10-16,20,20-А,15-17,21
с.Терновка: ул. Лесная 2-22,1-23
Компания «Севэнерго» приносит извинения за временные неудобства.