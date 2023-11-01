В Севастополе двое браконьеров могут сесть на 5 лет за убийство дикого кабана

В Севастополе завершили уголовное дело о незаконной охоте в заказнике группой лиц с причинением ущерба в размере 150 тысяч рублей.

Установлено, что местный житель с приятелем решили заняться незаконной охотой на диких животных. Один из них владел охотничьим карабином, приборами ночного видения и бесшумной стрельбы. Браконьеры периодически тайком охотились на диких животных, а добытые трофеи делили между собой.

В марте 2023 года они застрелили дикого кабана и поделили тушу. После этого их задержали по горячим следам. В их авто обнаружены и изъяты охотничий карабин с патронами, приборы ночного видения и бесшумной стрельбы, а также фрагменты туши дикого животного. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В рамках предварительного расследования установлено, что они причинили Государственному охотничьему фонду Российской Федерации в лице Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя материальный ущерб на общую сумму 150 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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