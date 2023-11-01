⚡️Над Херсонской областью сбиты семь ракет, летевших на Крым

Над Херсонской областью сбиты семь ракет, летевших на Крым

Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым.

«Зенитчики отразили массированное ракетное нападение врага на южные регионы Российской Федерации. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке», — написал он.

Сегодня воздушная тревога в Севастополе длилась более двух часов.