В полиции выясняют обстоятельства ЧП в ТЦ «Ниагара»

Сегодня около 13:05 в дежурную часть ОМВД по Гагаринскому району поступила информация о том, что в медицинское учреждение поступили двое пострадавших.

«Предварительно установлено, что во время выполнения высотных работ на территории одного из торговых центров на 47-летнего посетителя упал 26-летний строитель. Оба мужчины с травмами доставлены в городскую больницу. Полицией выясняются все обстоятельства инцидента, произошедшего в торговом центре», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Севкор», люди, которые были в этот момент в торговых залах, рассказали, что рабочий делал ремонт в помещении на втором этаже. Он поскользнулся и упал с высоты 15 метров на проходившего внизу мужчину.

Дарья Тимофеева

Фото: Легендарный 24