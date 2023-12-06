Госэкспертиза одобрила обновленный проект КОС «Южные»

Обновленный проект канализационно-очистных сооружений «Южные» одобрен госэкспертизой, сообщил в своем TG-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Теперь подрядчик — ООО «Региональная строительная компания» — сможет закупить необходимое оборудование и продолжить строительство объекта высокими темпами. Сегодня на объекте трудится 119 человек, задействовано 15 единиц техники», — написал он.

Губернатор напомнил, что обновленный проект предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 тысяч кубометров в сутки с возможностью увеличения до 160 тысяч, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки КОС до уреза воды.

«Проект исключает строительство 2-го этапа канализационных очистных сооружений в Балаклаве — стоки из Балаклавы напрямую будут уходить по проектируемому сейчас новому коллектору на очистку на КОС «Южные»», — добавил глава города.

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Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Михаил Разожаев