Полиция Севастополя задержала двух приятелей за кражу телефонов

В один из вечеров пьяный 57-летний местный житель по дороге домой встретил своего 34-летнего товарища, который предложил помочь провести его. Следуя к своему подъезду, мужчина упал и не заметил, что обронил мобильный телефон, который поднял его знакомый и присвоил себе.

Через месяц приятели вновь случайно встретились. К тому времени потерпевший купил себе новый телефон. Это заметил преступник и снова выкрал гаджет. Когда 57-летний мужчина положил обновку рядом с собой на скамейку, его товарищ, не долго думая, прикрыл смартфон рюкзаком, после чего дождался, когда собственник забудет про него, и вместе со своими вещами забрал чужое имущество. По факту двух краж потерпевший обратился в полицию.

Первый украденный мобильный телефон мужчина оставил себе, а второй продал. Он во всем признался и добровольно выдал похищенное.

На этом история не закончилась. После второй кражи, 57-летний потерпевши не стал приобретать новый гаджет. Гуляя в одном из дворов и увидев на скамейке забытый кем-то мобильный телефон, он решил забрать себе. Таким образом, он также стал фигурантом уголовного дела по факту кражи.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Им грозит до двух лет лишения свободы.

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Анна Левина