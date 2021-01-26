В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой, а США требует заблокировать Telegram

Проблемы с соцсетями возникли у пользователей России, США, Эстонии, Финляндии

В социальных сетях Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Пользователи не могут загрузить ленту новостей и войти в свои аккаунты.

Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector, сообщает портал «РБК».

Так, проблемы в работе Facebook возникли у пользователей Эстонии, Финляндии, США, а также России.

Фото: сбой в Facebook (скриншот downdetector)

Также юзеры жалуются на проблемы со входом в Instagram. Сбой зафиксирован в России, Финляндии, Эстонии, а также Украине. Юзеры не могут прогрузить ленту новостей.

Что касается другой социальной сети Telegram, ставшей еще более популярной на волне протестов во время выборов в США, над ней нависла угроза американских правительственных санкций.

В частности, бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к Alphabet, материнской компании Google. Они требуют удалить мессенджер Telegram из магазина Google Play.

Об этом портал «РБК» сообщает со ссылкой на Bloomberg.

По его мнению, Telegram используется для распространения угроз, а также поощрения и координации насилия на почве расизма, распространению антисемитизма. Он навел примеры таких постов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также инаугурации нового президента США Джозефа Байдена.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что модераторы внимательно следят за ситуацией с беспорядками в США и удаляют посты с призывами к насилию.

Ольга Сурикова