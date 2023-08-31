На пустыре на ПОРе начинается стройка 

Город
31-08-2023
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На месте пустыря, который находится по левую сторону при въезде на проспект Октябрьской Революции, должен вырасти целый жилой десятиэтажный квартал.

С началом этой недели появились первые предпосылки появления строительного забора, а также со вчерашнего дня на объекте начал работать сторож.

При этом видно, что пятно застройки, возможно пока, намного меньше самой территории пустыря и пока не затрагивает участок №15 хоры Херсонеса.

Остается вопрос, когда начнется строительство обещанной кольцевой развязки перед въездом на проспект.

Напомним, городские власти анонсировали строительство кольцевой развязки перед въездом на проспект, чтобы избежать перегрузки. 

Ольга Сурикова

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