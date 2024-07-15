В детском лагере в Евпатории госпитализировали 26 детей

В евпаторийском детском оздоровительном лагере «Каламитский Бриз» госпитализировали с норовирусной инфекцией 26 детей.

Об этом сообщили на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Во время проверки выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции.

Уточняется, что сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии.

По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка.

Читайте также: В Севастополе возбуждено уголовное дело из-за отравления дошкольников

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города