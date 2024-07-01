При объявлении тревоги, укрыться можно будет даже в Правительстве Севастополя

В ближайшее время вступит в силу указ губернатора, который обяжет предприятия и организации пускать людей во время сигнала тревоги. В случае необеспечения допуска будут предусмотрены существенные штрафы.

На сегодняшний день статистика печальна. После каждой воздушной тревоги, появляются сообщения о том, что жителей выгнали на улицу и не пустили в помещения.

Губернатор отметил, что бизнес еще не сориентировался, как действовать в экстренной ситуации. Руководство учреждения заведомо должно увеличить количество охраны при необходимости и проработать порядок действия в таких ситуациях.

«Здесь я прошу с нашим бизнесом, с торговлей, с банковской сферой, с другими предприятиями еще раз провести инструктаж по указу. И в том числе, чтобы они, исходя из здравого смысла, сделали безопасно для себя и комфортно для людей. Любой нормальный хозяйственник эту задачу сможет решить. Просто вопрос желания. Если желания такого не будет, или будут соответствующие нарекания, особенно при сигнале «БАЛЛИСТИКА», значит будут штрафы», — сказал Развожаев.

Таким образом, при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!» и «БАЛЛИСТИКА!» все частные и государственные учреждения будут готовы укрыть у себя жителей, в том числе и Правительство Севастополя.

Анна Левина