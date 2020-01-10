В Севастополе 13,5 тысяч человек нуждаются в жилье

В Севастополе опубликовали список граждан, которые стоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. По состоянию на 1 января 2020 года в очереди 5 013 порядковых номеров. Общее число граждан с учётом всех членов семей — 13 538 человек.

Мужчина под № 1 в списке принят на учет 14 мая 1974 года.

До 1990 года в очередь были зачислены 1 048 семей – 3 041 человек. С 2014 года очередь пополнилась на 797 семей.

С апреля 2019 года очередь нуждающихся в жилье пополнилась на 56 семей — 251 человек.

По материалам «Новый Севастополь»

Фото: mp.kg