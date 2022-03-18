Без походов и пикников: прогноз погоды на длинные выходные

Если вы запланировали провести чудесные выходные с семьей спешим вас разочаровать в Севастополе на этих выходных нас ждет похолодание. Так, что планы придется изменить и вместо отдыха на природе посетить музеи, театры, кино и кафе.

Сегодня,18 марта, согласно данным Крымского гидрометцентра, в Севастополе облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6°, днем -1…+1°.

В субботу, 19 марта, облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем -1…+1°.

20 марта установится переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем 0…+2°.

Дарья Тимофеева