Пархоменко: Загадили мы город, нельзя так

Есть примеры эффективности работы

На сессии заксобрания Севастополя, которая прошла 19 апреля, депутаты высказали целый ряд замечаний относительно санитарного состояния города.

В ходе обсуждения отчета за работу в 2021 году главы департамента городского хозяйства Евгения Горлова, зампредседателя закса Василий Пархоменко заявил, что, по его мнению, Севастополь в последнее время превратился в один из самых загрязненных городов Крыма.

Хотя ранее Севастополь сравнивали по чистоте с палубой военного корабля.

Сейчас, подчеркнул он, нельзя без боли в сердце смотреть на контейнерные площадки, которые превратились в свалки бытового и строительного мусора, а весной и летом там всегда горы веток.

«Загадили мы город, нельзя так», — заявил Пархоменко и раскритиковал работу регионального оператора по вывозу мусора, вопрос, с котором нужно уже решать кардинально.

На что глава закса Владимир Немцев, обращаясь к Горлову, заявил, что нужно решать вопрос и с вывозом ТБО в Севастополе.

Напомним, 13 декабря 2021 директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в ходе общения с журналистами об итогах работы за год его ведомства оценил работу регионального оператора по обращению с мусором в этом году на «3,5 – 4» баллов из 5.

Ольга Сурикова