В Севастополе до половины всех строек не получают заключения о соответствии регламентам и проектам

В Севастополе в 2022 году около половины строек получили отказ в выдаче заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Об этом рассказал заместитель начальника Севгосстройнадзора Дмитрий Клименко.

«В 2022 году выдано 32 заключения о соответствии, при этом 25 решений об отказе выдачи заключения о соответствии», — отметил он.

По его мнению, это говорит о том, что неготовые в техническом и моральном плане в Севастополе в эксплуатацию не вводятся.

Напомним, обрушившаяся стена на улице Адмирала Октябрьского стоила заместителю губернатора Евгению Горлову повышения, а главе горхоза должности.