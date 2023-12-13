В Севастополе пенсионерка умерла прямо в подземном переходе

Вчера, 12 декабря, у входа в подземный переход на проспекте Генерала Острякова в Севастополе умерла 85-летняя пенсионерка.

Как сообщает ForPost, криминального характера данное трагическое происшествие не носит.

По информации коллег, женщине 85 лет стало плохо на улице, и ей вызвали скорую помощь. К сожалению, проведённые реанимационные мероприятия не помогли — спасти пожилую женщину не удалось.

Напомним, пенсионерка из Севастополя перевела телефонным мошенникам более 750 тыс. рублей, а позднее они заставили ее поджечь дверь военной комендатуры города.