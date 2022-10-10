В Севастополе разработан проект закона о поддержке участников СВО и их семей

Сегодня, 10 октября, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя был рассмотрен проект закона поддержки участников СВО, членов их семей, а также семей погибших в ходе СВО. Он будет включать следующие меры:
Компенсация оплаты ЖКХ в размере 50%;
- Прием детей в детские сады в первоочередном порядке и освобождение от уплаты за их посещение.
- Обеспечение детей бесплатно горячим питанием во всех школах и детсадах города
- Предоставление путевок в детские лагеря
- Предоставление земельных участков
- Получение бесплатной юридической помощи
- Содействие в трудоустройстве
Для семей погибших в ходе СВО дополнительно:
- бесплатный проезд в общественном транспорте
- Бесплатно нахождение в группах продленного дня в школах
- Бесплатное соцобслуживание на дому, для тех, кто в этом нуждается
- 1 млн единовременная выплата семьям погибших
Также начальник правового управления правительства Вита Романив отметила, что запланированы и новогодние подарки для детей всех участников СВО.
«Обязательно, чтобы были детишки военнослужащих, участвующих в спецоперации, приглашены на елки губернаторские, получили подарки», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ольга Сурикова