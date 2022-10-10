В Севастополе разработан проект закона о поддержке участников СВО и их семей

Спецоперация в Украине
10-10-2022
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Сегодня, 10 октября, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя был рассмотрен проект закона поддержки участников СВО, членов их семей, а также семей погибших в ходе СВО. Он будет включать следующие меры:

Компенсация оплаты ЖКХ в размере 50%;

  • Прием детей в детские сады в первоочередном порядке и освобождение от уплаты за их посещение.
  • Обеспечение детей бесплатно горячим питанием во всех школах и детсадах города
  • Предоставление путевок в детские лагеря
  • Предоставление земельных участков
  • Получение бесплатной юридической помощи
  • Содействие в трудоустройстве

Для семей погибших в ходе СВО дополнительно:

  • бесплатный проезд в общественном транспорте
  • Бесплатно нахождение в группах продленного дня в школах
  • Бесплатное соцобслуживание на дому, для тех, кто в этом нуждается
  • 1 млн единовременная выплата семьям погибших

Также начальник правового управления правительства Вита Романив отметила, что запланированы и новогодние подарки для детей всех участников СВО.

«Обязательно, чтобы были детишки военнослужащих, участвующих в спецоперации, приглашены на елки губернаторские, получили подарки», — подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова

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