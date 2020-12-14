В Севастополе от коронавируса умерли три человека за сутки

Среди заболевших двухлетний ребенок
По состоянию на утро 14 декабря зарегистрировано 77 новых случаев заболевания COVID-19. 26 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.
Заболевшие – люди в возрасте от двух до 88 лет.
16 человек выписаны после выздоровления.
Скончались три человека в возрасте 68, 71 и 80 лет.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5366 человек.
В настоящий момент выздоровели 4901 человек, 170 умерло.
На сегодняшний день в стационарах находится 152 человека, в «Изумруде» – 155.
На амбулаторном лечении – 117 человек.
Под наблюдением находится 508 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.
Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.
Единый федеральный номер по COVID-19: 122.