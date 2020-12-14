В Севастополе от коронавируса умерли три человека за сутки

Среди заболевших двухлетний ребенок

По состоянию на утро 14 декабря зарегистрировано 77 новых случаев заболевания COVID-19. 26 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.

Заболевшие – люди в возрасте от двух до 88 лет.

16 человек выписаны после выздоровления.

Скончались три человека в возрасте 68, 71 и 80 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5366 человек.

В настоящий момент выздоровели 4901 человек, 170 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 152 человека, в «Изумруде» – 155.

На амбулаторном лечении – 117 человек.

Под наблюдением находится 508 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.