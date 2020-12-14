COVID-19 Город

В Севастополе от коронавируса умерли три человека за сутки

14-12-2020
админ
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Среди заболевших двухлетний ребенок

По состоянию на утро 14 декабря зарегистрировано 77 новых случаев заболевания COVID-19. 26 человек госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные – на амбулаторном лечении.  

Заболевшие – люди в возрасте от двух до 88 лет.  

16 человек выписаны после выздоровления.  

Скончались три человека в возрасте 68, 71 и 80 лет. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5366 человек.  

В настоящий момент выздоровели 4901 человек, 170 умерло. 

На сегодняшний день в стационарах находится 152 человека, в «Изумруде» – 155. 

На амбулаторном лечении – 117 человек.   

Под наблюдением находится 508 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. 

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.  

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

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