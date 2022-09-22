Митинг против мобилизации в Севастополе не состоялся

В Севастополе вчера, 22 сентября, никто не вышел на митинг против мобилизации, к которому призывали ряд оппозиционных СМИ и Telegram-каналов.

Вчера вечером органы правопорядка несли усиленное патрулирование на площади Нахимова. Можно сказать, что это была превентивная мера поскольку в сетях, распространялись призывы к протестам.

Тем не менее, в Севастополе никаких акций не состоялось. Однако, в других городах России протестующие вышли на улицы.

По состоянию на вчера в 30 городах России задержаны 1054 человека, сообщает проект «ОВД-Инфо» (признан иноагентом в России): в Петербурге — более 230, в Москве — более 190, в Екатеринбурге — около 40 человек.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

Дмитрий Островский