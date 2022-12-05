В Севастополе дизельное топливо одно из самых дорогих в стране

Севастополь занимает 70-е место в рейтинге регионов России по уровню доступности дизельного топлива, сообщает РИА-Рейтинг.

По данным аналитиков, среднестатистический житель Севастополя на свою зарплату может купить 612 литров дизельного топлива.

Цена солярки в нашем городе с начала года выросла на 6,8 % — это один из самых высоких показателей в стране. Выше только в 6 регионах. Средняя цена топлива в Севастополе превышает среднюю по стране на 3 рубля и составляет 58,11 рублей.

Лучше всего ситуация с дизельным топливом традиционно обстоит в Москве и нефтеносных регионах севера страны, хуже всего в Ингушетии, Алтайском крае и Кабардино-Балкарской Республики.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал поступающие жалобы горожан на ремонт и состояние дорог.