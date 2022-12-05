Крымчанин похитил и убил человека

В Черноморском районе Крыма в суд направлено уголовное дело о похищении человека и убийстве человека.

«Как полагает следствие, 8 июля 2022 года обвиняемый узнав, что потерпевший намеревался похитить принадлежащее ему имущество, приехал к его домовладению в с. Кировское. Злоумышленник ударил мужчину в область головы и посадил в салон принадлежащего ему автомобиля ВАЗ 21099», — сообщает прокуратура Крыма.

После этого он отвез похищенного мужчину в дом, где избил его. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Обвиняемый был задержан.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе местный житель обвиняется в похищении и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, которое повлекло за собой его смерть.

Ольга Сурикова

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