В Севастополе уже 1200 жителей Херсона обратились за помощью

В Севастополе уже поступило около 1 200 заявлений на оказание помощи от жителей Херсона и Херсонской области, вынуждено покинувших своих дома.

«Граждане, вынужденно покинувшие территорию Херсона и Херсонской области, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей и социальной выплаты на приобретение жилых помещений», — отметил во время прямого эфира в ВКонтакте врио директора департамента капитального строительства города Игорь Ахмедов.

По его данным, заявление подали уже около 1 200 человек. Документы они могут подавать в МФЦ и Фонд содействия развитию жилищного строительства.

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