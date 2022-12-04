Развожаев пояснил большое количество жалоб севастопольцев на дороги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал поступающие жалобы горожан на ремонт и состояние дорог.

В ходе его прямого эфира на телеканале «СТВ» была озвучена информация о том что жители Севастополя отправили с начала текущей рабочей недели 936 интернет-сообщений, которые требовали ответа органов власти. На первом месте оказалось состояние и ремонт дорог. С начала недели горожане задали более 130 вопросов по этой теме, отметила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан.

«У нас завершается сезон ремонта дорог. Большое количество работы сделано. Я думаю, есть моменты, связанные с качеством выполненных работ. Хочу всех уверить, что, если дорога завершена, там уже нет рабочих, а что-то где-то не убрано, не доделано и так далее, это не значит, что на этом все и закончено. Будет приемка, будет комиссия, которая будет смотреть все недостатки», – отметил он.

Губернатор подчеркнул, что подрядчиков обяжут выполнить все гарантийные обязательства, а все «недоделки» будут в течение года устраняться.

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Ольга Сурикова