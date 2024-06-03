Чиновница дала зятю заработать и была уволена

В Севастополе уволили чиновницу из-за конфликта интересов. Прокуратура Севастополя провела проверку по исполнению законодательства о противодействии коррупции и обнаружила нарушения.

Заместитель начальника отдела Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя помогла четырем гражданам получить земельные участки, представляя интересы руководителя организации, которая оказывает кадастровые услуги. Однако ранее она сама работала под руководством этого человека, а сейчас ее зять числится в той же организации. Чиновница не приняла мер к предотвращению конфликта интересов, нарушив закон. В результате чиновница была уволена с должности.