В Севастополе директор предприятия оштрафован за попытку сокрыть от налоговой почти 10 млн рублей

Севастопольский суд вынес обвинительный приговор директору предприятия, который скрыл деньги от взыскания налоговым органом, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Директор севастопольского предприятия по производству электромонтажных работ с сентября по декабрь 2022 года вместо уплаты по страховым взносам сокрыл от взыскания налоговым органом свыше 9,7 млн. рублей. Указанную сумму он направил на счета третьих лиц, минуя расчетный счет возглавляемого предприятия. В связи с этим возникла задолженность по страховым взносам в размере более 2,7 млн. рублей.

После вмешательства следственных органов ущерб был полностью. Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей.

Читайте также: Директора Севморпорта и его зама будут судить за сокрытие и неуплату налогов на 23 млн рублей

Ольга Сурикова