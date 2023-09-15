Найдено тело пропавшего дайвера на Фиоленте, еще одно нашли в море в Стрелецкой бухте

В Севастополе в море утонули еще два человека. 13 сентября в Стрелецкой бухте утонул мужчина, а также на Фиоленте найдено тело пропавшего дайвера, пишет ForPost со ссылкой на МЧС.

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что тело в Стрелецкой бухте было обнаружено без видимых признаков насильственной смерти.

В ГКУ «Спасательная служба Севастополя» сообщили, что в этот же день было найдено тело дайвера – его прибило к пляжу Яшмовый на Фиоленте.

В свою очередь в Следкоме рассказали, что погибшие – местные жители

Утонувшим в Стрелецкой бухте оказался 41-летний местный житель. Его тело нашли в море в районе улицы Адмирала Фадеева. Погибший в море дайвер – мужчина 1979 года рождения. Как писали в соцсетях родственники любителя подводной охоты, он вышел в море днем 9 сентября и больше на связь не выходил

По предварительной версии, причиной смерти в обоих случаях стало утопление.

Читайте также: В Севастополе у Памятника затопленным кораблям утонула пенсионерка

Ольга Сурикова